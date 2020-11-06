بعد استشهاد متظاهر.. مكتب حقوق الانسان بالبصرة يطالب بإرساء سياسة الحوار الجاد مع المتظاهرين واحترام مطالبهم الشرعية

2020/11/06 | 22:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

البصرة / نينا / طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة الحكومتين المركزية والمحلية بإرساء سياسة الحوار الجاد مع المتظاهرين واحترام مطالبهم الشرعية .وذكر المكتب في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/ نينا / نسخة منه " انه يتابع التظاهرات التي انطلقت عصر اليوم الجمعة، و يؤكد مطالبه بحماية المتظاهرين السلميين وأماكن الاحتجاج وحماية الإعلاميين الذين يشار إلى دورهم في نقل الحقائق .



ودعا المكتب المتظاهرين السلميين الى المزيد من السلمية العالية والتعاون مع قوات الأمن والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة .يذكر ان متظاهرا استشهد وجرح سبعة اخرون أثناء تفريق القوات الامنية ا متظاهرين حاولوا نصب خيام داخل ساحة الاعتصام ./انتهى

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