فيان صبري : من الافضل عقد اجتماع نيابي حكومي للاتفاق على خفض مبلغ الاقتراض

2020/11/06 | 22:10 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكدت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية فيان صبري انه : من الافضل عقد اجتماع نيابي حكومي للاتفاق على خفض مبلغ الاقتراض.وقالت للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : تشريع قانون تمويل العجز المالي من الاهمية بمكان في المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد نتيجة تداعيات جائحة كورونا و انخفاض اسعار النفط. واضافت صبري انه : لربما ستتخلل القراءة الثانية غدا مناقشات مطولة ومقترحات ضرورية من قبل اللجان المختصة كالمالية و مراقبة البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي و النواب عامة و برأيي علينا الاسراع في التصويت على المشروع لكونه بديلا عن مشروع الموازنة والاقتراض معا . وتابعت : استمعنا لمقترحات من النواب لخفض المبلغ ومع ذلك فاعتقد انه قد يكون من الافضل الاستماع لوجه نظر الحكومة ووزارة المالية وهذا ما عليه ان يكون في اجتماع ثنائي للوزارة مع اللجان المعنية في البرلمان./انتهى3

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