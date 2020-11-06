النقل توقع مذكرات تفاهم مع شركات رصينة في كردستان

2020/11/06 | 22:13 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]واكد مدير عام الشركة زيد خليل شعلان خلال توقيعه مذكرة التفاهمر بالانفتاح على الشركات الخاصة الرصينة والمتخصصة وبعد مباحثات مستمرة ودراسة معمقة، تم هذا اليوم التوقيع على مذكرة التفاهم بين الجانبين كما وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة ما تم الاتفاق عليه .

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