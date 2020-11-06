الداخلية تشكل فريقا للتحقيق بمقتل متظاهر في البصرة

2020/11/06 | 22:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الداخلية الاتحادية التزام القوات الامنية بعدم استخدام السلاح ضد المتظاهرين، معلنة تشكيل فريق متخصص بشأن مقتل أحد المتظاهرين في محافظة البصرة.

وجاء في بيان للوزارة يوم الجمعة، أن "الداخلية تؤكد استمرارا لسياستها بالتعامل بشفافية مع الرأي العام حول الأحداث الجارية، بأن قواتها الأمنية ملتزمة حرفيا بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية بعدم حمل السلاح او استخدامه في التعامل مع المتظاهرين"، مضيفاً ان "عمل هذه القوات يقتصر على توفير الحماية للمتظاهرين، والالتزام بأعلى درجات ضبط النفس في هذا الإطار".

وأضاف أن "الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وشكلت فريق تحقيق متخصصا بالتعاون مع مختلف الجهات الأمنية المعنية الأخرى منذ اللحظات الأولى التي وقع فيها حادث مقتل أحد المتظاهرين في محافظة البصرة والذي تزامن مع انطلاق تظاهرة في ساحة البحرية في المحافظة وسيتم التوصل إلى الحقيقة كاملة وإعلانها بكل شفافية ووضوح للرأي العام".

ولفت البيان إلى أن "وزارة الداخلية تعرب عن أملها في أن يتحلى الجميع بروح المواطنة المسؤولة والالتزام بالقانون والنظام الى حين انتهاء التحقيقات"، مؤكداً أنه "ستتم محاسبة المقصر اياً كان باقسى العقوبات وفقا للأطر القانونية".

وكان متظاهر قد قتل وأصيب 7 آخرون بجروح خلال تظاهرة في ساحة البحرية بالبصرة انطلقت في وقت سابق من اليوم.

PUKmedia / إعلام وزارة الداخلية ‌

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