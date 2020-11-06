طبيب يستعرض كيفية تشخيص الاصابة بكورونا وعلاجها

2020/11/06 | 22:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الدكتور احمد ابو بكر الباحث في شؤون فايروس كورونا ان هناك 3 اشكال للاصابة بكورونا وكل حالة يكون لها طرق علاج مختلفة.

وقال الدكتور احمد ابو بكر في حديث لـ PUKmedia، عن تشخيص وعلاج فايروس كورونا المستجد، انه من خلال التجارب السريرية التي تم متابعتها على اغلب المرضى لوحظ بان افضل طريقة لتشخيص الفايروس هي مسحة الانف (PCR) ولكن لوحظ بان بعض المرضى تكون عليهم الاعراض السريرية واضحة وبعد اخذ المسحة تكون النتيجة سالبة في بادئ الامر، وهذا لا يعني ان المريض غير مصاب انما هنالك دراسة اشارت الى نسبة ٤٠٪؜ من المسحات المأخوذة خلال اول ٤ ايام من الاصابة عادة تكون سالبة وتسمى طبيا بالسالب الكاذب، وعليه يتم اعادة المسحة مرة اخرى بعد عدة ايام وتظهر موجبة وعليه يجب التأني وتوخي الحذر في توقيت المسحة.

وأضاف انه تم ملاحظة بان الفايروس قد اختلفت مواضع استيطانه في جسم الانسان واهمها ثلاث الجهاز التنفسي العلوي ويشمل الانف والحلق والبلعوم، وتكون الاعراض كالتالي ( فقدان الشم .



فقدان التذوق ،

صداع ، حرارة متقطعة ، نحول ، الم البلعوم )، مشيراا الى انه يتم تشخيص الاصابة عن طريق اخذ المسحة وعادة ما تكون هكذا نوع الاصابات خفيفة الى متوسطة، اما النوع الثاني فهو الاخطر اصابة الجهاز التنفسي السفلي ويشمل الرئتين، مشددا على انه في هذه الحالة يجب تشخيص الاصابة مبكراً لغرض تلافي المضاعفات.

واشار الى ان الاعراض في هذه الحالة تكون ( صداع ، دوار ، اختناق ، سعال متكرر ، الم العضلات والمفاصل ، حرارة مستمرة )، وهنا لا يتم الاعتماد على مسحة الانف في التشخيص كون الاصابة متمركزة في الرئتين وانما يعتمد الاطباء بشكل اساسي على المفراس الحلزوني على تحديد نوعية وكمية الاصابة وعادة ما تكون هذه الاصابة اشد حدة من الاولى واغلب الحالات من متوسطة الى شديدة وتحتاج الدخول الى المستشفى.

ويتابع بأن النوع الثالث اصابة الجهاز الهضمي وعادة تشترك الاصابة مع الجهاز التنفسي وتكون الاعراض (اسهال ، تقيؤ ، غثيان ، صداع ، الم الكليتين ، ارتفاع الحرارة)، مع وجود بعض اعراض الجهاز التنفسي تختلف من مريض الى اخر .

وفيما يتعلق بطرق العلاج قال احمد ابو بكر، اما بالنسبة للعلاج المتبع والصحيح

فقد تم تقسيم الاصابات الى ثلاثة وهي:

-بدون اعراض او خفيف الاعراض ( القسم الاول )، وهذا النوع عادةً لا يحتاج الى علاجات اساسية

وبالامكان اعطاء ادوية مكملة مثل الفيتامينات والبراسيتول.

-اعراض متوسطة وتعني وجود علامات تنفسية سريرية ومؤكدة بالمفراس الحلزوني عادةً الاصابة لا تتجاوز نسبة ٢٠-٢٥٪؜ من حجم الرئة وهنا يتم اتابع الحجر المنزلي مع مضادات الفايروسات الفافيربرافير و الرمدسفير

-اعراض شديدة ويقصد بها اختناق ، انخفاض نسبة الاوكسجين ، اغماء ، سعال شديد، وتعتبر هذه الاصابة من الاصابات الخطيرة وتحتاج الى دخول مستشفى واخذ العلاجات باسرع وقت وتحت اشراف الاطباء، ومن ضمن العلاجات هي الستيرويدات ومضادات الفايروسات وبلازما النقاهة.

PUKmedia / عدنان الجاف / السليمانية ‌

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