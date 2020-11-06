على غرار البصرة.. تظاهرات في ذي قار والمثنى والديوانية للمطالبة بالحقوق المشروعة

2020/11/06 | 22:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في ذي قار، تظاهر المئات في قضاء الشطرة، للمطالبة بإطلاق سراح الناشط المختطف سجاد العراقي.

وأكد المتظاهرون على المطالب الرئيسة، بالتزامن مع مسيرةٍ أخرى في المثنى.

ونظم متظاهرو الديوانية، مسيرة للمطالبة بالكشف عن قتلة المتظاهرين وإجراء انتخابات بإشراف الأمم المتحدة، تزامناً مع تظاهرةٍ أخرى في بغداد تحت نصب الحرية.

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