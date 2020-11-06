2020/11/06 | 22:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كورونا : رصد 3568 إصابة وإرتفاع الوفيات بتسجيل 69 حالة بغداد – ياسين ياس رصدت وزارة الصحة والبيئة 3568 اصابة جديدة بكورونا ، وشفاء اكثر من 3 الاف حالة وبأرتفاع الوفيات بتسجيل 69 حالة ، ضمن الموقف الوبائي ليوم امس الجمعة ، واشار الموقف ، الذي اطلعت عليه (الزمان) امس الى (فحص […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا : رصد 3568 إصابة وإرتفاع الوفيات بتسجيل 69 حالة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا : رصد 3568 إصابة وإرتفاع الوفيات بتسجيل 69 حالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).