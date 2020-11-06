2020/11/06 | 22:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يدشّن برجاً يعد الأضخم بصناعة الغاز بجهود محلية بغداد – الزمان افتتح رئيس مجلس الوزراء، امس الاول برجا غازيا يعد الأضخم بصناعة الغاز والذي نُفذ في شركة غاز البصرة.وأشاد الكاظمي (بجهود العاملين والقائمين على هذا المشروع الحيوي الذي يمثل ركيزة اقتصادية مهمة للبلد، وخطوة لتحقيق تنمية حقيقية بعيدا عن الاعتماد التقليدي على […]

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