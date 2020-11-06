2020/11/06 | 22:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنواء: طقس غائم مصحوب بأمطار والعظمى في بغداد 30 بغداد – فائز جواد توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان يكون طقس اليوم السبت غائماً مصحوباً بأمطار , حيث ستكون العظمى في بغداد 30 مئوية.وذكر بيان تلقت (الزمان) امس ان (طقس اليوم السبت سيكون في المناطق كافة […]

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