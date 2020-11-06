أسعار الذهب تحقق أكبر مكاسب أسبوعية منذ يوليو

2020/11/06 | 22:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

ارتفعت أسعار الذهب عالمياً عند تسوية اليوم الجمعة، لتسجل أفضل أداء أسبوعي منذ يوليو/تموز الماضي، مع ترقب نتائج الانتخابات الأمريكية.

ويواصل المرشح الديمقراطي جو بايدن تقدمه في الانتخابات الأمريكية، بعدما قلب الطاولة على دونالد ترامب في ولايتين حاسمتين وهما “جورجيا” و”وبنسلفانيا”.

وأضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي، كما تراجع معدل البطالة إلى 6.9 بالمائة.

وكانت أسعار الذهب حققت مكاسب قوية تجاوزت 50 دولاراً في جلسة الخميس مع تراجع العملة الأمريكية، مما عزز أداء المعدن الأصفر لتسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي منذ أواخر يوليو/تموز الماضي بنحو 3.8 بالمائة.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.3 بالمائة عند مستوى 1951.70 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.1 بالمائة إلى 1951.25 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة عند 92.24.

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