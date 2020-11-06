كورونا يرقص فرحاً في تجمعات المجتمع الايزيدي

2020/11/06 | 22:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دلو هسكاني قد يكون عنوان هذا المقال خارج عن المألوف، ولكن حقاً امر هذا المجتمع غريب! لهذا قمت باختيار عنوان يشبه المشهد الحالي الذي نعيشه، صفحات الفيسبوك ومعها مواقع التواصل الاجتماعي الاخرى اصبحت عبارة عن صور ومنشورات المتوفين فقط لا غير، اصبحنا لا نستطيع تصفح مواقع التواصل الاجتماعي بسبب كثرة صور الموتى ونسبة 98‎%‎ من …

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