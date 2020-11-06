العثور على مخبأ للإعتدة والمتفجرات في الانبار

2020/11/06 | 22:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الانبار اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة، وصولها الى مخبأ للاعتدة والمتفجرات في منطقة البوطيبان بالانبار.وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “استمرار لعمليات البحث والتفتيش عن مخابىء اسلحة وعتاد داعش الارهابي وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون الفوج الاول …

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