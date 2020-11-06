ديالى تعلن حسم 70 نزاعا عشائريا خلال العام الجاري

2020/11/06 | 22:23 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى

اعلنت مديرية شؤون العشائر في ديالى، الجمعة، عن حسم 70 نزاعا عشائريا خلال العام الجاري.وقال مدير شؤون العشائر في ديالى العميد علي محمود الربيعي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مديريته بالتنسيق مع زعماء وشيوع العشائري ضمن لجنة الراي في ديالى نجحت خلال العام الجاري 2020 من حسم 70 نزاع عشائري في مناطق متفرقة من المحافظة”.واضاف الربيعي،ان” حسم النزاعات العشائرية امر بالغ الاهمية لدعم الامن والاستقرار وتفادي اي مشاكل تتطور الى مالايحمد عقباه لافتا الى ان تفاعل العشائر مع الاطر القانونية والحوار وصولا الى حلول لكل الاطراف المتنازعة اسهمت في دفع الامور الى وضع التصالح والقبول بالحوار بما لايؤدي الى اي نزيف للدماء”.واشار الربيعي الى ان” ديالى من المحافظات التي تقل بها النزاعات العشائرية بشكل كبير بسبب تدخلنا المباشر والدور الايجابي والمهم للشيوخ الذي يدعمون الاستقرار والامان والابتعاد عن اي نزاعات مسلحة تؤثر على الاجواء الامنية”.انتهى 25

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