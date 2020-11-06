( خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ (4) النحل ) - أحمد صبحى منصور

2020/11/06 | 22:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور مقدمة : 1 ـ جاءنى هذا السؤال المستفز .



يقول : ( "ويعلم ما في الارحام ".



الايه تتكلم علي انه علم خاص بالله فقط لكن نجد أن علم الطب الحديث اخترع السونار وشارك الله في علمه ما في الارحام.



ألا ينسف هذا السونار القران نسفا ؟ وشكرا لك .



) .



2 ـ هذا جهل في فهم الآية الكريمة ، وما أفظع أن يسارع الجاهلون بالطعن في كتاب الله بلا علم ولا هدى ولا كتاب منير .



3 ـ هناك الراسخون في العلم القرآنى ، و ......





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