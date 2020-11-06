روشتة الحكم الرشيد للسيد جو بايدن - سامح عسكر

2020/11/06 | 22:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامح_عسكر اليوم أعلنت نتائج الانتخابات الأمريكية بتقدم المرشح "جو بايدن" في 4 ولايات متأرجحة بعد نهاية 99% تقريبا من الفرز، علما بأنه يحتاج فقط لولاية واحدة منهم لإعلان فوزه بشكل نهائي، مما يعني أن رئاسة بايدن لأمريكا صارت مؤكدة وينقصها الإعلان النهائي والرسمي من الولايات المتحدة ليتسلم بايدن مهام منصبه في يناير المقبل 2021.في هذا المقال سنضع بعض الثوابت والخطوط العامة التي يلزم بايدن اتباعها لينجح ......





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