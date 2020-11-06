لوكاشينكو ونجله على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي رسميا

2020/11/06 | 22:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ورفض الاتحاد الأوروبي وكندا نتائج انتخابات 9 أغسطس، وقالا إنهما لا يعتبران لوكاشنكو الرئيس الشرعي لبيلاروس.

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