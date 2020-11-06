جمعية حقوقية: مكافحة الشغب تعتدي على صحفيين خلال تظاهرات البصرة

2020/11/06 | 22:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكدت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، الجمعة، اعتداء قوات مكافحة الشغب على صحفيين أثناء تغطيتهم تظاهرات البصرة، محملة القائد العام للقوات المسلحة والقيادات الامنية مسؤولية استمرار الاعتداء على الصحفيين دون اي رادع.

وقالت الجمعية في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (6 تشرين الثاني 2020)، ان "قوات مكافحة الشغب، اعتدت بالضرب المبرح على مراسل راديو المربد حيدر الموزاني ومصور وكالة رويترز محمد الفرطوسي، ومنعتهم من تغطية تظاهرة انطلقت مساء اليوم، في البصرة".

ونقلت الجمعية عن الموزاني قوله انه "كان اليوم في مهمة صحفية لتغطية عودة التظاهرات وخيم المحتجين الى ساحات الاعتصامات في البصرة، إلا ان قوات مكافحة الشغب هاجمته ومصور وكالة رويترز، واعتدت عليهما بالضرب بالهراوات، فيما قامت الشرطة المحلية بحمايتهم من قوات الشغب والإسراع بإبعادهم من الساحة".

وأضافت، انه "وفي الوقت الذي تتمنى فيه الجمعية السلامة للزملاء الصحفيين، فإنها تعبر عن رفضها الشديد لأسلوب قوات الشغب في التعاطي مع الصحفيين، وتعتبر ذلك انتهاكا لحرية العمل الصحفي المكفولة دستوريا".

وجددت الجمعية في بيانها "مطالبتها وزير الداخلية والجهات المختصة الى ايقاف الاعتداء على الكوادر الاعلامية اثناء اداء مهامهم، وتحمل القائد العام للقوات المسلحة والقيادات الامنية مسؤولية استمرار الاعتداء على الصحفيين دون اي رادع".

وشهدت البصرة عصر اليوم، عودة التظاهرات ونصب خيم المحتجين في ساحات الاعتصامات، للمطالبة بانهاء الفساد وتحقيق الإصلاح.

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