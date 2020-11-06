2020/11/06 | 22:37 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | مراسل التغيير: القوات الأمنية تطلق سراح الناشط زيد السيد عباس وعدد من المتظاهرين

مراسل التغيير: القوات الأمنية تطلق سراح عدد من متظاهري ساحة البحرية بعد اعتقالهم اليوم

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