2020/11/06 | 22:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يستأنف مجلس النواب، غداً السبت جلسته الاعتيادية وتبدأ الجلسة في الساعة 12 ظهراً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يعقد جلسة غداً وقانون الإقتراض يتصدر أعماله) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يعقد جلسة غداً وقانون الإقتراض يتصدر أعماله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).