الزراعة: اتخذنا إجراءات مشددة تجاه ارتفاع أسعار المحاصيل والبيض

2020/11/06 | 22:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الزراعة، اتخاذها إجراءات مشددة تجاه ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعة والخضروات والبيض.

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