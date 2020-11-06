بيان صادر عن الحزب الشيوعي الفلسطيني بمناسبة الذكرى التاسعة والعشرين لإعادة التأسيس - الحزب الشيوعي الفلسطيني

2020/11/06 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_الفلسطيني يا شعبنا الفلسطيني الصامد، تهل علينا الذكرى التاسعة والعشرين لإعادة تأسيس حزبنا "الحزب الشيوعي الفلسطيني"، لتجديد العهد والوفاء للخط الثوري الذي خطه حزبنا وشعبنا بدماء أبناءه، وتجديد الوفاء لمصالح شعبنا بالحرية والاسقلال، واقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية الواحدة على كامل التراب الوطني ولكافة أبنائها، ولتجديد الوفاء لدماء الشهداء رغم الحصار والتجويع وحجم المؤامرة، رغم حالة الجزر والعجز التي تمر ......





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