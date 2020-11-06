ميناء الفاو يتعثر مجددا.. وحديث عن

2020/11/06 | 23:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمل بيان لوزارة النقل العراقية، الجمعة، شركة دايو الكورية الجنوبية المسؤولية عن انهيار اتفاق لبناء ميناء الفاو الكبير، المشروع الذي كانت تعقد الآمال على البدء بإنشائه قريبا.

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