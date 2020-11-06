تويتر يحظر تغريدة لنجل ترامب بشأن “إعلان الحرب”

2020/11/06 | 23:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…

سارع موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، بحظر تغريدة للنجل الأكبر للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وإخفائها لأنها “قد تكون مضللة بشأن انتخابات أو تصرف مدني آخر”.

ويضغط دونالد ترامب الابن في تغريدته المحظورة على والده لإعلان الحرب داخل الولايات المتحدة، كما ردد فيها مزاعم الرئيس بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية الأمريكية من جانب الحزب الديمقراطي.

وقال دونالد ترامب الابن: “أفضل شيء لمستقبل أمريكا هو أن يخوض دونالد ترامب حربا شاملة بشأن هذه الانتخابات لفضح كل عمليات التزوير والغش والمواطنين الذين لم يعودوا ناخبين، والتي استمرت لفترة طويلة جدا”.

وبعد أن تم إخفاء تغريدته، علق نجل دونالد ترامب مستنكرا: “قام “تويتر” بمصادرة التغريدة بالطبع، لماذا لا نريد معرفة ما إذا كانت هذه الأمور موجودة”.

وتابع: “إذا لم يفعلوا ذلك فلن نجد شيئا وربما يستعيد الناس بعض الثقة في العملية الانتخابية غير الموجودة الآن، وأضاف: “لماذا يعارضون العثور على احتيال محتمل في الانتخابات”.

وواجه دونالد ترامب الابن ردود فعل عنيفة من جانب العديد من مستخدمي موقع “تويتر” بسبب تغريدته، وحث والده على “خوض حرب شاملة” بشأن النتائج القادمة لانتخابات 2020، واعتبروا أن ما فعله نجل ترامب فاق حدود التهور.

كما وصف بعض نجل دونالد ترامب بـ”الغبي”، وأكدوا أنه في حال نشوب حرب أهلية في الولايات المتحدة فسوف تلطخ يديه وأيدي والده وكل أسرته بالدماء.انتهى 21

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