رويترز: الحزب الجمهوري يسعى لجمع 60 مليون دولار لتمويل طعون ترامب

2020/11/06 | 23:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفادت وكالة “رويترز” بأن اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، تتطلع لجمع 60 مليون دولار لتمويل الطعون القانونية التي رفعها الرئيس دونالد ترامب في نتائج الانتخابات الرئاسية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعهد اليوم الجمعة، بمواصلة معركته القانونية مع اقتراب منافسه الديمقراطي جو بايدن من الحصول على أصوات كافية للفوز بالرئاسة.

وقال ترامب في بيان أصدره البيت الأبيض: “سنواصل هذه العملية عبر كل جانب من جوانب القانون لضمان ثقة الشعب الأمريكي في حكومتنا.



لن أتخلى عن القتال من أجلكم ومن أجل أمتنا”.

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