سرقة شقة أميرة سعودية في فرنسا.. والمتهم رجل

2020/11/06 | 23:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} أفادت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية بأن لصوصا سرقوا مقتنيات فاخرة من شقة باريسية تمتلكها أميرة سعودية.

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