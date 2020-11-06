المفوضية الاوربية : نظام شينغن اهم انجازات الاتحاد

2020/11/06 | 23:12 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنها تؤيد الحفاظ على حرية التنقل داخل منطقة شينغن، مع تشديد الضوابط على الحدود الخارجية.وأضافت المسؤولة الأوروبية، في مؤتمر صحفي في بروكسل اليوم: شينغن هو أحد أهم إنجازات الاتحاد الأوروبي.



ومن مصلحتنا الحفاظ على عمله دون أي رقابة على الحدود الداخلية.واوضحت دير لاين : يرغب مواطنو دول الاتحاد الأوروبي في التنقل بحرية داخل منطقة شينغن.



ولكن في إطار إصلاح من المقرر أن يعزز السيطرة على الحدود الخارجية للمنطقة.وتابعت : قبل حلول كانون الاول، تعتزم المفوضية الأوروبية تنظيم منتدى حول شينغن، وسيحضره أعضاء البرلمان الأوروبي، وممثلو وزارات الداخلية، والسلطات الوطنية.ونوهت دير لاين الى ان هذا المنتدى، سيحدد التوجه نحو الإصلاح، وتنفيذ استراتيجية شينغن جديدة أقوى.



والهدف الرئيسي من هذه الإصلاحات، هو ضمان سلامة المقيمين والضيوف في منطقة شينغن./انتهى3

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