وزيرة الهجرة والمهجرين: نشدد على الإلتزام بالتوقيتات لغلق المخيمات

2020/11/06 | 23:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ بغداد شددت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية على الإلتزام بالتوقيتات لغلق المخيمات وذلك ضمن اجتماع طارىء عقد بحضور وكيل الوزارة جاسم العطية مع مدراء الفروع في الوزارة ومدير الدائرة اليوم الجمعة الموافق 06-11-2020 بمبنى الوزارة في بغداد.هذا وقد شددت وزيرة الهجرة “ايفان فائق جابرو” على الالتزام بالتوقيتات المحددة فيما يخص غلق المخيمات …

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