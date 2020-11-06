حبل الإقالة يلتف على الحلبوسي.. اجتماع ’عاجل’ مع وزير سابق لتدارك الموقف!

2020/11/06 | 23:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أفاد مصدر مطلع، اليوم الجمعه، باجتماع رئيس البرلمان الحلبوسي ووزير الكهرباء الأسبق كريم عفتان.وقال المصدر لـ”النور نيوز” إن” رئيس البرلمان الحلبوسي اجتمع بوزير الكهرباء الأسبق كريم عفتان، مشيراً إلى” وجود محاولات لصرف الجبهة العراقية عن مساعي اقالته”.

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