في اجتماع لها.. الجبهة العراقية تقرر المضي بسحب الثقة عن الحلبوسي

2020/11/06 | 23:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشف المتحدث باسم الجبهة العراقية النائب محمد الخالدي، الجمعة، عن ابرز ماتضمنه الاجتماع الذي انتهى قبل قليل في منزل القيادي في الجبهة النائب قاسم الفهداوي.وقال الخالدي في تصريح صحفي، ان “الجبهة ناقشت في اجتماعها الذي عقد في منزل الفهداوي قبل قليل، عددا من الملفات المهمة التي تبنتها الجبهة والمرتبطة في الوضع …

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