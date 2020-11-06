بحضور الحلبوسي وغياب النجيفي.. اجتماع لرؤساء مجلس النواب السابقين في منزل سليم الجبوري

2020/11/06 | 23:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أفاد مصدر مطلع، اليوم الجمعة، بأن اجتماعاً عقد في منزل سليم الجبوري لرؤساء مجلس النواب السابقين بحضور الحلبوسي وغياب النجيفي”.وقال المصدر في تصريح لـ”النور نيوز” أنه تم عقد اجتماع لرؤساء مجلس النواب السابقين بحضور الحلبوسي وغياب النجيفي”.وأضاف أنه” تم عقد الاجتماع في دار الدكتور سليم الجبوري”.

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