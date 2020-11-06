2020/11/06 | 23:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون بمفوضية الانتخابات في فيلادلفيا عاصمة بنسلفانيا ان لديهم عشرات آلاف الأصوات الانتخابية المتبقية وان إنجازها قد يحتاج لعدة أيام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقاطعة في ولاية حاسمة.. مسؤولون يؤكدون أن إكمال العد في فيلادلفيا سيستغرق عدة أيام) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقاطعة في ولاية حاسمة.. مسؤولون يؤكدون أن إكمال العد في فيلادلفيا سيستغرق عدة أيام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).