رسمياً: الجبهة العراقية تبدأ جمع التواقيع لإقالة الحلبوسي!

2020/11/06 | 23:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قررت الجبهة العراقية البدء بجمع تواقيع النواب لتقديم طلب إلى رئاسة مجلس النواب من اجل سحب الثقة عن رئيس المجلس محمد الحلبوسي.





وجاء في بيان مقتضب للجبهة، تلقى "ناس" نسخة منه (6 تشرين الثاني 2020) إن "الجبهة قررت جمع تواقيع السيدات والسادة النواب بواقع مائة وعشرة تواقيع وحسب القانون لتقديم طلب إلى رئاسة مجلس النواب لسحب الثقة عن السيد محمد الحلبوسي رئيس المجلس".

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