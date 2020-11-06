2020/11/06 | 23:32 - المصدر: سفن سكاي

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صورة نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي لبقايا ضحية التظاهر اليوم في البصرة عمر فاضل ،كل مايحمله هوية تعريفية وموبايل و22 الف دينار عراقي اي مايقارب 15 $فقط وهو يواجه الرصاص الحي ، ومنديل ورقي ابيض.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ماذا يحمل قتيل البصرة في جيبه 7 SKY TV.

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