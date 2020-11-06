النقل: توقيع مذكرات تفاهم مع شركات 'رصينة' في إقليم كوردستان

2020/11/06 | 23:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وزارة النقل، الجمعة، توقيع مذكرات تفاهم مع شركات "رصينة" في إقليم كوردستان.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (6 تشرين الثاني 2020)، ان "الشركة العامة لتنفيذ المشاريع في اربيل ، وقعت مذكرة تفاهم مع شركة التكوم الاوكرانية في اطار انفتاحها على القطاع الخاص لزيادة منافذ العمل مع الشركات التخصصية الرصينة وخصوصا المتخصصة في مجال السكك والمطارات والطرق والجسور مثل شركة التكوم التي يرأس مكتبها فرمان جوهر رمضان".

ونقل البيان عن مدير عام الشركة، زيد خليل شعلان، قوله خلال توقيعه مذكرة التفاهم: "استنادا لتوجيهات وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي بالانفتاح على الشركات الخاصة الرصينة والمتخصصة وبعد مباحثات مستمرة ودراسة معمقة، تم هذا اليوم التوقيع على مذكرة التفاهم بين الجانبين كما وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة ما تم الاتفاق عليه".

وتابع: "وفي سياق ذي صلة تم زيارة مقر شركة (هيمن كروب) المتخصصة في مجال البناء والإنشاءات وبناء المجمعات السكنية والطرق والجسور واللقاء برئيسها خالد خوشناو، حيث تم تقديم شرحا مفصلا عن امكانات الشركة واعمالها.



وتم مرافقة فريق الشركة بجولة تفقدية لمشاريع هيمن كروب في محافظة اربيل واطرافها والاطلاع على مشروعي طريق 120 و150 وتم الاتفاق بين الجانبين على مواصلة اللقاء بين الشركتين لمتابعة الاتفاقات بين الجانبين".

واختتم البيان بالقول "يذكر ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التقى برئيس شركة هيمن كروب خلال زيارته الأخيرة للإقليم".

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