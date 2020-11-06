محدث.. أسعار النفط تهبط 4% لكنها تسجل مكاسب أسبوعية

2020/11/06 | 23:36 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار النفط بأكثر من 4 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، مع مخاوف بشأن الطلب، لكنها حققت مكاسب أسبوعية.

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