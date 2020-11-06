الجيهة العراقية تجمع تواقيع لسحب الثقة عن الحلبوسي

2020/11/06 | 23:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قررت الجبهة العراقية جمع تواقيع لسحب الثقة عن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وذكرت الجبهة في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان "الهيأة العامة للجبهة العراقية اجتمعت مساء اليوم الجمعة السادس من تشرين الثاني 2020 ، وتم في الاجتماع مناقشة مجموعة من الملفات".

واضافت ان "بعد مناقشة صريحة لهذه الملفات توصل المجتمعون إلى رؤية موحدة تجاه التحديات التي تمثلها"، مبينا ان "المجتمعين قرروا المضي في جمع تواقيع السيدات والسادة النواب بواقع مائة وعشرة تواقيع وحسب القانون لتقديم طلب إلى رئاسة مجلس النواب لسحب الثقة عن السيد محمد الحلبوسي رئيس المجلس".

وتابع ان "الاجتماع ناقش النظام الداخلي للجبهة العراقية واعداده على وفق رؤية وطنية شاملة، والأزمة المالية ، وتأخر رواتب الموظفين، ورؤية الجبهة في قانون تمويل العجز المالي المقدم من قبل الحكومة، والوضع الاقتصادي والمالي وآليات الخروج من الأزمة، والتظاهرات الشعبية وأهمية تلبية المطالب المشروعة".

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