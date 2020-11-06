قائد عمليات البصرة يصدر توجيهاً بعد مقتل مواطن قرب ساحة التظاهر

2020/11/06 | 23:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ البصرة

اصدر قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف، اليوم الجمعة، توجيها بعد مقتل مواطن بصري بالقرب من ساحة التظاهر.

وقال مدنف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "وجه بالتحقيق بقضية مقتل المواطن البصري الذي وقع بالقرب من ساحة التظاهر".واكد أن "القوات الأمنية توصلت إلى النتائج الأولية لجريمة القتل وسيحال الجاني إلى القضاء لينال جزائه العادل مهما كانت هويته".

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