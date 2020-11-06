الجبهة العراقية : المضي بجمع تواقيع نيابية لسحب الثقة عن الحلبوسي

2020/11/06 | 23:43 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلنت الجبهة العراقية عن البدء بجمع تواقيع نيابية لسحب الثقة عن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.وذكرت الجبهة في بيان ان: هيأتها العامة اجتمعت مساء اليوم لمناقشة النظام الداخلي للجبهة واعداده وفق رؤية وطنية شاملة اضافة للازمة المالية وتاخر رواتب الموظفين ورؤيتها في قانون تمويل العجز المالي المقدم من الحكومة .واضافت : تم ايضا مناقشة الوضع الاقتصادي والمالي واليات الخروج من الازمة والتظاهرات الشعبية واهمية تلبية المطالب المشروعة .كما قرر المجتمعون / حسب البيان / المضي بجمع تواقيع نيابية وبواقع 110 توقيع وحسب القانون لتقديم طلب الى رئاسة مجلس النواب لسحب الثقة عن محمد الحلبوسي رئيس المجلس./انتهى3

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