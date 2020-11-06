قائد عمليات البصرة : القوات الأمنية توصلت إلى النتائج الأولية لجريمة مقتل متظاهر اثناء تظاهرة الجمعة

2020/11/06 | 23:43 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا / اعلن قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف " أن القوات الأمنية توصلت إلى النتائج الأولية لجريمة مقتل متظاهر اثناء تظاهرة اليوم بالقرب من ساحة الاعتصام " مؤكدا " ان الجاني سيحال إلى القضاء لينال جزاءه العادل مهما كانت هويته.وكان متظاهر استشهد وجرح سبعة آخرون اثناء محاولة متظاهرين نصب خيام داخل ساحة الاعتصام ./انتهى

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