جمال كوجر : لاتوافق نيابيا لحد الان على سقف تخفيض مبلغ الاقتراض

2020/11/06 | 23:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / اكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر ان : قانون الاقتراض المرسل من الحكومة سيقرأ غدا القراءة الثانية ويدخل في نقاشات نيابية.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان التوجه النيابي هو ضد مبلغ الاقتراض في القانون والبالغ 41 تريليون دينار والذي يعتبر رقما كبيرا في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.واضاف كوجر انه لاتوافق نيابيا لحد الان على سقف معين لتخفيض مبلغ الاقتراض وسيتضح ذلك بعد الانتهاء من النقاشات داخل الجلسة او ضمن اللجان المعنية./انتهى3

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