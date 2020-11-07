2020/11/07 | 00:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة عمليات البصرة، عن توصلها لنتائج اولية بشان قتل مواطن قرب ساحة التظاهر.

وقال قائد العمليات اللواء الركن أكرم صدام مدنف في بيان تلقت “تقدم”، نسخة منه انه “وجه بكشف ملابسات مقتل المواطن البصري الذي وقع بالقرب من ساحة التظاهر”.

واضاف أن “القوات الأمنية توصلت إلى النتائج الأولية لجريمة القتل، وسيحال الجاني إلى القضاء لينال جزاءة العادل مهما كانت هويته”.

التالي

منذ 3 ساعات

شرطة البصرة تفتح تحقيقا بمقتل متظاهر

منذ 3 ساعات

الداخلية تصدر بياناً بشان مقتل احد المتظاهرين في البصرة

منذ 9 ساعات

ضبط عجلات معدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الاوسط

منذ 13 ساعة

الأمن الوطني يضبط اربع شاحنات محملة بهواتف وحاسبات وكاميرات في احدى موانئ البصرة

منذ 15 ساعة

ضبط تزوير شهادة المنشأ والفاتورة لعجلات محملة بالفواكه في منفذ الشلامجة الحدودي

منذ يوم واحد

الاستخبارات تطيح بـ “إرهابي” كان متخفياً منذ سنوات جنوبي بغداد

منذ يوم واحد

اعتقال 143 شخصا في كربلاء

منذ يوم واحد

اعادة عجلتين محملتين بالفاكهة إلى الجانب الإيراني

منذ يوم واحد

استشهاد 3 نساء بانفجار عبوة ناسفة في ديالى

منذ يوم واحد

النزاهة تضبط حاويات محملة بمواد غير مسموح ومصرح باستيرادها بميناء أم قصر

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات البصرة: توصلنا لنتائج اولية بشان قتل مواطن قرب ساحة التظاهر) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات البصرة: توصلنا لنتائج اولية بشان قتل مواطن قرب ساحة التظاهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).