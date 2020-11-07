توقعات حالة الطقس ليوم غد السبت في العراق

2020/11/07 | 00:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 9 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

تشير توقعات احوال الطقس، الجمعة، إلى هطول امطار خفيفة الشدة على مناطق متفرقة من البلاد نهار ومساء يوم غد السبت.

وقال المتنبئ الجوي الأقدم في مطار البصرة الدولي، صادق عطية، في تدوينة نشرها عبر حسابه بـ"الفيسبوك" وتابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (6 تشرين الثاني 2020)، ان "الامطار المتوقعة خفيفة الشدة نهار ومساء السبت تشمل المدن التالية: بغداد، بابل، كربلاء، الديوانية، ديالى، اربيل ، كركوك، (السليمانية غزارة متوقعة)، شمال وشرق دهوك، واسط، صلاح الدين، النجف، شمال وغرب السماوة. ميسان والبصرة (ليلا)".

وأضاف: "نشاط خفيف للرياح السطحية الجنوبية الشرقية في مدن الجنوب وايضا واسط وجنوب ديالى حيث تصل هباتها الى حوالي 60 كم بالساعة".





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