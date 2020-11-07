الجبهة العراقية تقرر المضي في سحب الثقة عن الحلبوسي

2020/11/07 | 00:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 15 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قررت الجبهة العراقية، الجمعة، المضي في جمع تواقيع النواب لتقديم طلب الى رئاسة مجلس النواب لسحب الثقة عن محمد الحلبوسي رئيس المجلس.

جاء ذلك في بيان صادر عن الجبهة العراقية وتلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (6 تشرين الثاني 2020)، وفيما يلي نصه:-

"اجتمعت الهيئة العامة للجبهة العراقية مساء اليوم الجمعة السادس من تشرين الثاني 2020 وتم في الاجتماع مناقشة مجموعة من الملفات منها:

النظام الداخلي للجبهة العراقية واعداده على وفق رؤية وطنية شاملة.

الازمة المالية، وتأخر رواتب الموظفين.

رؤية الجبهة في قانون تمويل العجز المالي المقدم من قبل الحكومة.

الوضع الاقتصادي والمالي واليات الخروج من الازمة.

التظاهرات الشعبية واهمية تلبية المطالب المشروعة.

وبعد مناقشة صريحة لهذه الملفات توصل المجتمعون إلى رؤية موحدة تجاه التحديات التي تمثلها.

كما قرر المجتمعون المضي في جمع تواقيع النواب بواقع مائة وعشرة تواقيع

وحسب القانون لتقديم طلب الى رئاسة مجلس النواب لسحب الثقة عن محمد الحلبوسي رئيس المجلس".

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