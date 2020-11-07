عمليات البصرة: توصلنا إلى نتائج أولية لجريمة قتل مواطن قرب ساحة التظاهر

2020/11/07 | 00:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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البصرة – واع

اعلن قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف، توصل القوات الامنية الى نتائج اولية لجريمة قتل مواطن بالقرب من ساحة التظاهر.

وقال مدنف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة، انه وجه بكشف مقتل المواطن البصري الذي وقع بالقرب من ساحة التظاهر.

وأضاف، أن القوات الأمنية توصلت إلى النتائج الأولية لجريمة القتل وسيحال الجاني إلى القضاء لينال جزاءه العادل مهما كانت هويته.

وكانت وزارة الداخلية، قد اعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة، تشكيل فريق متخصص بشأن مقتل أحد المتظاهرين في محافظة البصرة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "استمرارا لسياستها بالتعامل بشفافية مع الرأي العام حول الأحداث الجارية، بأن قواتها الأمنية ملتزمة حرفيا بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة و وزير الداخلية بعدم حمل السلاح او استخدامه في التعامل مع المتظاهرين"، مضيفاً ان "عمل هذه القوات يقتصر على توفير الحماية للمتظاهرين، والالتزام بأعلى درجات ضبط النفس في هذا الإطار".

وأضاف أن "الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وشكلت فريق تحقيق متخصصا بالتعاون مع مختلف الجهات الأمنية المعنية الأخرى منذ اللحظات الأولى التي وقع فيها حادث مقتل أحد المتظاهرين في محافظة البصرة والذي تزامن مع انطلاق تظاهرة في ساحة البحرية في المحافظة وسيتم التوصل إلى الحقيقة كاملة وإعلانها بكل شفافية ووضوح للرأي العام".

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