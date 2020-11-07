قائد شرطة البصرة: فريق من الداخلية يصل غداً وسنعلن نتائج التحقيق خلال 48 ساعة

2020/11/07 | 00:12 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف قائد شرطة البصرة اللواء عباس ناجي عن وجود فريقين محلي ووزاري للتحقيق في حادثة استشهاد متظاهر خلال احداث تظاهرة اليوم.

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