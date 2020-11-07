محدث.. الأسهم الأمريكية تحقق أفضل أداء أسبوعي منذ أبريل

2020/11/07 | 00:22 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: غلب الاستقرار على مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية جلسة اليوم الجمعة، لكنها سجلت أكبر مكاسب أسبوعية في حوالي 7 أشهر، مع ترقب نتيجة

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