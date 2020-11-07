فرنسا تسجل حصيلة قياسية جديدة لإصابات كورونا

2020/11/07 | 00:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

أظهرت بيانات وزارة الصحة في فرنسا، الجمعة، تسجيل 60486 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، بعد حصيلة قياسية سابقة بلغت 58046 إصابة أمس الخميس.

ورفعت الزيادة الجديدة إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى مليون و660 ألفا تقريبا.

وسجلت وفيات كورونا في فرنسا خلال الساعات الـ24 الماضية 828 حالة جديدة، منها 398 في المستشفيات، و430 في دور المسنين على مدى ثلاثة أيام.

المصدر: RT

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