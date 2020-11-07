2020/11/07 | 00:43 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن رئيس نادي الديوانية، حسين العنكوشي، ان النادي سيقدم اعتراضاً رسمياً على حكم مباراة الفريق مع الكرخ وأنتهت الجمعة بفوز الأخير بهدفين دون رد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العنكوشي مهاجماً حكم لقاء الكرخ: سنعترض رسمياً ضد أخطاءه الجسيمة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العنكوشي مهاجماً حكم لقاء الكرخ: سنعترض رسمياً ضد أخطاءه الجسيمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).