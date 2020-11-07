بايدن يوسع الفارق مع ترامب في بنسلفانيا الى اكثر من /15/الف صوت

2020/11/07 | 01:02 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلنت وسائل اعلام امريكية :" ان المرشح الديمقراطي جو بايدن وسع الفارق بينه وبين المرشح الجمهوري دونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا الى اكثر من / 15 / الف صوت "./انتهى2

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