الولايات المتحدة.. وفيات كورونا تتجاوز الـ234 ألفا

2020/11/07 | 01:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ، عن ارتفاع حصيلة الوفيات بكورونا إلى 234264 حالة بعدما أودى المرض بحياة 1135 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت الوكالة أن إجمالي إصابات كورونا في الولايات المتحدة بلغ 9 ملايين و581770 حالة بزيادة 117988 عن الحصيلة السابقة.

ولا تعكس إحصاءات المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

المصدر: RT

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